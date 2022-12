Carga policial sobre adeptos vale multa de 3.190 euros ao Sporting

O Sporting foi multado em 3.190 euros pelos incidentes registados no jogo com o Casa Pia, disputado no passado dia 22 de outubro, que culminou com uma carga policial sobre os adeptos leoninos situados na bancada sul. O Conselho de Disciplina entendeu que o clube de Alvalade é responsável pelas "agressões graves a espetadores e outros intervenientes", tendo ainda falhado os seus deveres como "promotor do espetáculo" e da "ética desportiva".Recorde-se que após este jogo, o Sporting decidiu cortar relações com a claque Juventude Leonina.