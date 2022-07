Carlos Carvalhal elogia Trincão: «Será um dos destaques da Liga»

O particular de hoje frente ao Wolves será a última chance de ver um onze testado por Rúben Amorim em ação antes dos jogos oficiais, sendo que os holofotes estarão em Trincão. Utilizado pela primeira vez na condição de titular perante o Sevilha, em Alvalade, o extremo de 22 anos deve voltar a ser aposta inicial com os ingleses, num duelo em que tenta exprimir a evolução após a semana de treinos.

De resto, quem não tem dúvidas sobre o potencial do ex-Sp. Braga é Carlos Carvalhal, antigo técnico dos bracarenses, hoje no Al-Wahda, que, à Radio Marca, analisou a escolha de Trincão em trocar Barcelona pelos leões. "Precisa de confiança e de jogar. Tem tudo. A jogar no Sporting, creio que vai evoluir muito. Tem capacidade técnica e é muito competente a rematar. Tem limitações na parte defensiva, mas creio que melhorou no Wolves. Com a confiança do treinador do seu agrado, porque foi Amorim a apostar nele em Braga, será um dos destaques da Liga", frisou.

Sai em defesa de Félix

Carvalhal abordou ainda o percurso de João Félix no At. Madrid. Na ótica do técnico de 56 anos, o avançado "tem tudo para ser referência durante anos". "Vejo-o agora mais trabalhador, forte e adaptado ao estilo de Simeone. Pode ser o seu ano", atirou.