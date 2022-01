Carlos Fernandes: «Esgaio é um jogador que todos os treinadores querem ter»

Carlos Fernandes fez esta segunda-feira a antevisão ao encontro da Taça de Portugal com o Leça, marcado para amanhã (20h45), um encontro que vai marcar o regresso de Rúben Amorim ao banco de suplentes dos leões após ter estado infetado com Covid-19."Preparámos bem o Leça no sentido em que alertámos os jogadores para o facto de ser uma equipa que eliminou dois clubes de 1.ª Liga. Tem um plantel com muitos jogadores que estiveram na formação em campeonatos nacionais. É um grupo que não conseguiu entrar nos campeonatos profissionais e estão num clube que tem dominado a sua Série e está em primeiro. Achamos que o trabalho deles é bom e é aquilo que é ser profissional no amador. Estão sempre a atacar e com domínio, mas na Taça, com Arouca ou o Gil Vicente, por exemplo, demonstraram que têm capacidade para defeder. No campeonato jogam em 4x3x3 e na Taça têm mudado para 5x4x1 ou 5x3x2. Estamos preparados para isso, é um jogo que queremos ganhar", começou por dizer o treinador-adjunto do emblema de Alvalade."Quanto ao campo só posso falar por mim. Não é algo que tenha sido tema entre nós. Gostamos que as equipas joguem em casa e perante os seus adeptos, mas não vemos isso como sendo vantagem para nós. Os adeptos vão apoiar a equipa na mesma e o Leça de certeza que não vai jogar de forma diferente. O relvado é natural e eles já jogavam em natural portanto não vemos por aí.""Já tivemos exemplos de que 7 pontos eram recuperáveis e passaram para 4. Para nós não muda nada, estamos focados no nosso jogo e tristes por ter perdido com o Santa Clara. Temos muito para melhorar, jogar no Sporting é complicado por isso. Todas as semanas a concentração tem de ser máxima. O campeonato esteve sempre relançado, não era preciso esta derrota. O que os rivais fazem não muda a nossa semana.""O Gonçalo Inácio já está a 100% e o Porro também. Poderá entrar, mas temos muitas opções. O Esgaio é um jogador que todos os treinadores querem, pode jogar a central, lateral, lateral a jogar por dentro ou bem aberto. Se não me engano tem 6 assistências, no ano passado tinha 7. Também é porque lhe está a correr bem a época. Foi um jogo mal conseguido a nível individual aqui e ali, mas foi bem conseguido no esforço. Está a cumprir o que lhe pedimos taticamente. É alguém que faz no limite aquilo que o treinador lhe pede. Sabemos o que traz a equipa e o que ajuda os jovens. O apoio que o clube e a equipa têm de dar ao Esgaio é a 100% e diário, porque sabemos aquilo que nos dá.""Mensagem é a exigência de jogar no Sporting é diária e por jogo dura 90 minutos. Vivemos de intensidade e quando não a temos durante 90 minutos, as equipas aproveitam, temos de melhorar isso. Temos de ter foco e concentração durante 90 minutos. Tivemos crença, mas por momentos a concentração não esteve no máximo. A exigência no Sporting é muito alta. Não é por ganhar um jogo que está tudo bem nem vice-versa. Não foi excesso de confiança de ninguém. Foi um jogo que correu menos bem, estamos focados no que podemos melhorar e já frente ao Leça.""Não temos nenhuma baixa nem na equipa técnica, estamos bem [quanto à Covid-19]. Se formos analisar caso a caso são expulsões distintas. Temos o caso do Neto, em que é claramente vermelho, não há problema em admitir. Este caso do Bragança ou o do Tabata que a mim já custa, porque percebo que não é uma agressão, é um lance de jogo, não vejo com maldade. O Tabata não vejo como nervosismo, vejo como um erro. Quanto aos outros jogos não passa por mim.""Temos muito cuidado com o que fazemos e todas a vantagens que pudermos agarramos. Temos N combinações na defesa. Em relação ao Rodrigo treinou connosco e é como costumamos dizer: é um projeto a longo prazo, ele não vai ser convocado para este jogo. Aproveitámos esta semana em que era bom dia para ele, não teve minutos no dia anterior e fizemos trabalho de finalização com ele. Nazinho e Gonçalo Esteves fizeram trabalho de cruzamento. Bragança fez trabalho de remate de fora da área, para marcar golos como o Palhinha, aproveitando o facto de estar indisponível para este jogo. Acreditamos no Rodrigo como acreditamos na formação e temos de os ter presentes, porque oportunidade podem surgir a qualquer altura"