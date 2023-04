Carlos Fernandes: «Oportunidades falhadas, bolas na trave, no poste, um penálti falhado...»

Com Rúben Amorim expulso, foi o adjunto Carlos Fernandes a analisar o encontro com o Arouca à SportTV. De forma muito curta, o técnico resumou o jogo desta forma."Muito caudal ofensivo, oportunidades falhadas, bolas na trave, no poste, um penálti falhado... E um golo praticamente num lance aleatório. O resumo jogo foi esse", comentou, de forma muito telegráfica, o técnico adjunto do Sporting, à SportTV.Questionado sobre as mudanças operadas durante o jogo (com as entradas de Morita e Rochinha), o técnico justificou-se. "O Arthur à direita era mais ofensivo do que o Bellerín. Na direita queríamos um pé esquerdo para os cruzamentos"Questionado sobre a luta pelos lugares, Carlos Fernandes optou por olhar em frente. "Como é lógico ficou mais difícil, mas o que importa é o próximo jogo. As contas fazem-se no final. Não pensamos nisso agora".