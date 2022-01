Carlos Fernandes: «Se há um ano o Pote não marcasse golos ninguém olhava a isso...»

O Sporting desloca-se esta sexta-feira aos Açores para defrontar o Santa Clara, em jogo da 17.ª jornada da Liga Bwin. Face à ausência de Rúben Amorim, por ter testado positivo à Covid-19, foi o treinador-adjunto dos leões, Carlos Fernandes, quem falou aos jornalistas na conferência de imprensa realizada esta quinta-feira.Carlos Fernandes assumiu que Feddal está convocado para a partida nos Açores e, por isso, de regresso à equipa, enquanto que Pedro Porro mantém-se afastado das opções da equipa técnica por não se encontrar "a 100 por cento". Quanto à ausência de golos de Pote, o treinador-adjunto assumiu não estar preocupado."O Feddal está de regresso e será convocado, o Porro ainda não se encontra a 100 por cento e não será convocado. Em relação ao Pote, não olhámos para isso como sendo um mau momento. É importante que as pessoas olhem para o jogador como um todo. Se há um ano o Pote não marcasse golos ninguém olhava a isso. O que nós queremos é que ele faça o jogo dele sem estar preocupado se marca ou não. Isso é também um pouco da essência dele", começou por dizer."Pedimos aos jogadores o normal. Uma maior utilização possível da máscara. Nós em estágio, tomávamos as refeições em hora diferentes, mas também deve-se ao fator sorte e ao facto de testarmos com frequência. Tem passado por aí. Mas também atribuo muito ao fator sorte.""O Ugarte regressou ontem e o Tabata regressou hoje. Continua com Covid-19 o Geny, o Marsà e o Inácio.""Como treinadores claro que queremos que toda a gente possa jogar no seu estádio e junto dos seus adeptos. Mas não acredito que o Leça esteja fragilizado. Mas podem interpretar isso como um mais motivo para mostrar como não era por causa do campo. Honestamente, nem falámos sobre isso entre a equipa técnica e o nosso foco está no Santa Clara", terminou.