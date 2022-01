Carlos Fernandes: «Tenho a certeza que o Rúben queria estar aqui a dar a cara»

Carlos Fernandes, treinador-adjunto do Sporting, comandou os leões a partir do banco nos Açores na ausência de Rúben Amorim (positivo à Covid-19) e analisou a inédita derrota (3-2) diante do Santa Clara . No fim, garantiu que Amorim gostaria de estar presente a assumir o desaire frente aos insulares."Pessoalmente, espero que não aconteça [estar aqui] tão cedo. Se há uma coisa que tenho a certeza é que o Rúben [Amorim] queria estar aqui a dar a cara porque quando ganhamos, ganhamos todos, e quando perdemos também perdemos todos. Quero mandar um abraço para o Rúben porque sei que se há coisa que o chateia, além da derrota, é não poder estar aqui a dar a cara por nós todos", reiterou em declarações à Sport TV.Carlos Fernandes lamentou a ineficácia dos verde e brancos que redundou num desaire. "Foi um jogo muito difícil, estávamos preparados. Falhou essencialmente acertarmos as oportunidades que tivemos. Com o resultado por 2-1, quando podíamos controlar o jogo, no minuto seguinte sofremos um golo. Deixa-nos intranquilos e não conseguimos resolver. O último lance [3-2] é uma infelicidade. É um contra-ataque, eles ganham a bola em velocidade e fazem uma boa finalização. A crença destes jogadores é inabalável e até ao último minuto deram o que tinham e não tinham. Tentaram. Acabámos o jogo com uma boa oportunidade do Paulinho e perdemos. Temos de olhar para a frente no jogo do Leça", afirmou.