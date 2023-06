Carlos Frederico assina contrato de formação com o Sporting

O Sporting assinou contrato de formação com Carlos Frederico, um jovem lateral direito de 14 anos que alinhou na equipa de sub-15. "Sinto-me feliz e grato por ter assinado o meu primeiro contrato de formação e vou continuar a trabalhar, porque só assim vou seguir em frente. Comecei no bairro, com os amigos, depois fui para um clube de Castelo Branco, o Valongo, que me acolheu e onde tive bons momentos", afirmou à Sporting TV onde também recordou um momento feliz na sua chegada ao clube de Alvalade: "Estava em casa com a minha mãe e recebi um telefonema do Sporting para fazer as captações, já quase no final da época. Vim cá e duas semanas depois, o Sporting foi campeão. Tenho essa memória guardada e é uma boa recordação para mim".Apontando Ricardo Esgaio como a sua referência, o jovem ainda se apresentou aos adeptos. "Sinto-me à vontade a lateral direito, gosto de participar nos dois processos: ofensivo e defensivo. A velocidade é o meu ponto mais forte e em campo tento aproveitar ao máximo", garantiu.