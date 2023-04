Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Carlos Pereira 'alinha' com Amorim: «Faz todo o sentido que tenha o sonho de conquistar um título europeu» Ex-adjunto dos leões lembra eliminação do Arsenal para justificar ambição do treinador do Sporting





• Foto: Rui Minderico