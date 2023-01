Carlos Queiroz recorda Mészáros: «Guarda-redes fantástico e grande homem e profissional»

Mais uma notícia triste no mundo do Futebol e um sentido lamento pelo desaparecimento do Ferenc Meszaros, enorme figura por quem nutria tanto afeto e carinho. Foi simplesmente um guarda-redes fantástico, um colega de treino admirável e sobretudo um grande Homem e Profissional... pic.twitter.com/0arMkH6Onk — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) January 9, 2023

Carlos Queiroz lamentou a morte de Ferenc Mészáros , esta segunda-feira, aos 72 anos. O treinador português trabalhou com o húngaro no Sporting em 1995/96, quando orientava os leões e Mészáros era o técnico de guarda-redes."Mais uma notícia triste no mundo do Futebol e um sentido lamento pelo desaparecimento do Ferenc Mészáros, enorme figura por quem nutria tanto afeto e carinho. Foi simplesmente um guarda-redes fantástico, um colega de treino admirável e sobretudo um grande Homem e Profissional", disse Queiroz no Twitter.