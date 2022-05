Carregal do Sal recebe Varandas

Frederico Varandas vai marcar presença no almoço comemorativo do 19.º aniversário do Núcleo do Sporting do Carregal do Sal, que se realiza amanhã, pelas 13 horas, no Pavilhão da Escola Secundária local. O presidente do Sporting estará acompanhado por membros da direção, entre eles o vogal para a área dos núcleos, Vasco Matos, além do ex-capitão do clube, Manuel Fernandes, e o roupeiro Paulinho.

A inscrição no almoço tem o custo de 20 euros.