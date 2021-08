Cartão do adepto motiva críticas

Na informação referente à receção ao Vizela ontem disponibilizada, o Sporting vincou que aqueles que queiram assistir ao jogo no topo Sul – local que, por norma, é ocupado pelas claques afetas aos leões – terão de ser detentores do Cartão do adepto. A regra, que foi homologada por regulamentação estatal, está para ficar, pelo menos “até à conclusão das obras necessárias” no estádio, diz o leão. Nas redes sociais, alguns sportinguistas manifestaram-se contra a medida, à semelhança dos representantes de vários grupos organizados de adeptos, que já haviam protestado, em reunião no mês de setembro.