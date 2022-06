Casa Pia é rival a 4 de julho

Aos poucos, a pré-época do Sporting vai ficando à vista: depois de termos adiantado que o arranque dos trabalhos, em Alcochete, seria a 27 de junho, assim como as datas do estágio, em Lagos, de 10 a 20 de julho, podemos confirmar que o Casa Pia será um dos primeiros adversários dos verdes e brancos em 2022/23: no dia 4 de julho, uma semana após o regresso da equipa aos treinos, o emblema que subiu à Liga cruza os portões da Academia para testar o novo leão.

No Algarve, recorde-se, um dos adversários do Sporting será a Roma de José Mourinho. O calendário completo da pré-época deverá ser conhecido na próxima semana.