Caso da garagem: Frederico Varandas exige 6 mil euros a Sérgio Conceição e Vítor Baía

Frederico Varandas exige uma indemnização de 6 mil euros a Sérgio Conceição e a Vítor Baía, treinador e vice-presidente do FC Porto, respetivamente, ainda sobre o caso da garagem do Estádio do Dragão, onde após o clássico de 11 fevereiro de 2022 se registaram altercações entre responsáveis dos dois emblemas.





Numa informação avançada pelo Correio de Manhã esta terça-feira, entretanto confirmada por, o processo já tinha dado entrada no DIAP (Departamento de Investigação e Ação Penal) da cidade Invicta em agosto de 2022, sendo novidade a cifra pedida pelo presidente do Sporting.Em causa estarão alegadas injúrias por parte dos elementos dos azuis e brancos ao presidente do Sporting, que alega ter sido insultado e ameaçado quando se dirigia para a zona da garagem do estádio. Vítor Baía ainda é acusado de ameaças à integridade física do dirigente leonino, por lhe ter tentado, refere a primeira fonte, dar uma cabeçada a Varandas.

Este caso chegou à justiça desportiva, mas o Conselho de Disciplina (CD) da FPF ilibou Conceição por falta de prova que sustentasse a argumentação do Sporting; Baía admitiu perante o CD que sim, proferiu insultos contra o líder dos verdes e brancos, tendo sido suspenso por 25 dias e multado em 440€.

Caso o desfecho seja favorável a Frederico Varandas, o valor do ressarcimento por parte dos visados será, sabe o nosso jornal, doado uma instituição.

Rui Cerqueira também é visado pelo líder

Além do técnico e 'vice' portistas, também Rui Cerqueira, diretor de comunicação do FC Porto, foi visado por Varandas, no seu caso por uma alegada agressão (palmada). O CD chegou e puni-lo com 115 dias de suspensão e uma coima de 3.825 €, tudo anulado no recurso para o Tribunal Central Administrativo Sul (TCAS), que entendeu não existirem "provas irrefutáveis" que permitam provas os factos em questão, além de o relatório elaborado pela Polícia de Segurança Pública ser inconclusivo.