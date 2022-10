Caso das cadeiras da Luz: Sporting voltou a ser condenado em 1ª instância a pagar 360 mil euros ao Benfica

O Sporting voltou a ser condenado em primeira instância a pagar 360 mil euros ao Benfica por estragos no Estádio da Luz, resultantes do dérbi de 26 de novembro de 2011. O recurso dos leões deu entrada na semana passada no Tribunal da Relação de Lisboa.Em causa está o incêndio que deflagrou na zona reservada aos adeptos do Sporting, que destruiu 556 cadeiras e causou danos na estrutura da bancada, em betão armado.O clube de Alvalade considera que o Benfica deve assumir parte dos prejuízos.