Caso Palhinha: Conselho de Disciplina considera atuação da Comissão de Instrutores "incompreensível"

A decisão do Conselho de Disciplina da FPF em arquivar o chamado ‘caso Palhinha’, na sequência de uma queixa do Benfica por recurso aos tribunais estaduais, foi conhecida há uma semana, através de um comunicado que deixou duras críticas à Comissão de Instrutores da Liga e admitiu um vazio regulamentar. Esta terça-feira o CD partilhou no site da FPF o acórdão do processo de inquérito, dando a conhecer os detalhes sobre a decisão, desde logo quanto à referida lacuna no regulamento disciplinar (RA).Em causa, recorde-se, está um inquérito instaurado a 9 de fevereiro de 2021, na sequência do célebre episódio do 5.º cartão amarelo (mal) mostrado a João Palhinha no jogo do Sporting com o Boavista, no Bessa, no dia 26 de janeiro anterior. A decisão do árbitro Fábio Veríssimo, que veio a admitir o erro, teria, em condições normais, afastado o médio do Sporting do dérbi com o Benfica, a 1 de fevereiro. Um recurso do jogador para o Tribunal Arbitral do Desporto acabou, no entanto, por viabilizar a presença de Palhinha no encontro. Seguiu-se uma longa ‘guerra’ judicial entre Sporting e Federação, que teve o seu epílogo em janeiro, com uma deliberação do Supremo Tribunal Administrativo (STA) que deu razão à FPF mas deixou Palhinha sem castigo."No RD, quer na redação vigente no momento dos factos (2021), quer atualmente (2022), não é possível responsabilizar nem o clube nem o jogador quando este último tenha recorrido, ainda que indevidamente, aos tribunais estaduais para beneficiar de um decretamento de uma providência cautelar que lhe permitiu jogar e ser utilizado pelo clube (beneficiando este clube de tal utilização), mesmo que tal tribunal não tivesse competência para tal, como veio a ser reafirmado posteriormente pelo STA (Supremo Tribunal de Justiça) que manteve o entendimento deste Conselho", pode ler-se no acórdão do processo de inquérito, conhecido hoje.O Conselho de Disciplina fundamenta, neste documento, as críticas à atuação da CI. "Independentemente do mais, é incompreensível que a Comissão de Instrutores, entidade competente para a fase de inquérito, tenha proposto o arquivamento dos presentes autos a 23.05.2022, remetendo o mesmo a este CD através de email às 17h53 daquele dia, deixando por isso escassos dias face à eminente prescrição (…) para que este Conselho tivesse oportunidade de apreciar, propor, fundamentar e aprovar a decisão de concordância com a proposta de arquivamento ou de remeter àquela Comissão para novas diligências. Especialmente incompreensível quando não houve qualquer movimento entre (…) a decisão do STA que pôs fim ao chamado ‘caso Palhinha’ (de 10.02.2022) e a apresentação do Relatório Final da CI (de 23.05.2022), nem sequer ter havido a preocupação de propor ou chamar a atenção para a natureza urgente que este processo deveria tomar, o que só veio a suceder posteriormente por iniciativa da Exma. Senhora Presidente deste CD", informa o CD, em concreto, sobre um despacho de Cláudia Santos, datado de 26 de maio."Ou seja, é estranho que a CI tenha deixado escassos 3 ou 8 dias a este CD para que ainda se possa distribuir os autos (o que só por si consome cerca de 2 a 3 dias) e formular um juízo sobre os indícios de infração e tomar a decisão em conformidade, quando a CI praticamente esgotou todo o tempo de prescrição sem que o processo tivesse qualquer andamento por motivos não imputáveis ao arguido", denuncia o Conselho de Disciplina, registando ainda que "os estiveram completamente desertos de qualquer atividade na fase de Instrução da responsabilidade da CI desde 15.04.2021 (…) até 23.02.2022."