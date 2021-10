Caso Palhinha: Notificação do TCAS chegou

O Sporting e Palhinha foram ontem notificados da decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul (TCAS), que deu razão ao recurso da Federação Portuguesa de Futebol contra o Tribunal Arbitral do Desporto no âmbito do caso do amarelo que envolve o médio, sabe Record.





Palhinha vai agora estudar o próximo passo e tem 14 dias para apresentar recurso para o Supremo Tribunal Administrativo.