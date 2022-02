Caso Rafael Leão: Lille é responsável solidário pelo pagamento ao Sporting

O Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), sedeado na Suíça, considera que o Lille é responsável solidário pelo pagamento da indemnização ao Sporting por Rafael Leão, apurouA decisão foi conhecida esta segunda-feira e refere-se ainda ao caso da rescisão unilateral de contrato do avançado, em 2018, na sequência do ataque à Academia. Leão transferiu-se para o Lille, que serviu em 2018/19, e representa agora o Milan.O TAS deu razão ao Sporting no processo num primeiro momento, condenando o jogador a pagar 16,5 milhões de euros por não ter razão na rescisão por justa causa. Em janeiro, o Tribunal da Relação de Lisboa indeferiu o recurso apresentado por Leão com vista à anulação da decisão. Agora, o clube francês passa a ser responsável pela indemnização. O valor, com juros, ronda já os 20 millhões de euros.