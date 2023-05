Caso Rafael Leão segue no recurso

Apesar da notícia da Radio Monte Carlo, de que, após a renovação de Rafael Leão com o Milan, rossoneri e Lille chegaram a acordo para pagar a dívida do jogador ao Sporting,reforça que os verdes e brancos mantêm a intenção, via recurso, de receber 45 M€ de indeminização – e não 20,3.Está fechado e assinado o acordo de renovação com Rafael Leão, que passa a ser jogador do Milan até 30 de junho de 2028. Ao queapurou, o salário do português ficará um pouco abaixo dos 7 milhões de euros - mais 2 milhões de prémio de assinatura - inicialmente previstos.O futebolista de 23 anos reuniu-se na tarde de quarta-feira com os responsáveis rossoneri e passou para o papel o acordo que tinha sido estabelecido pelos seus advogados no fim de semana passado. Na cerimónia de assinatura do novo vínculo, Rafael Leão esteve acompanhado pelo pai, António, desconhecendo-se se o agente Jorge Mendes esteve presente. Coloca-se, assim, um ponto final nos rumores sobre uma saída no verão, com o português a ficar mais cinco épocas ao serviço dos rossoneri. Contratado em 2019, Rafael Leão foi campeão italiano em 2021/22, uma temporada de ouro em que foi igualmente eleito o Melhor Jogador da Serie A.