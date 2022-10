Caso Rafael Leão: Tribunal rejeita recurso do Lille e confirma co-solidariedade na indemnização

O Tribunal Federal da Suíça rejeitou o recurso apresentado pelo Lille que tinha como objetivo contestar a decisão do TAS (Tribunal Arbitral do Desporto), sediado precisamente em solo helvético, que em fevereiro tinha condenado o emblema francês a ser co-solidário com Rafael Leão, jogador ex-Sporting, no pagamento da indemnização de 16,5 milhões de euros consequente da rescisão unilateral com a SAD verde e branca, em 2018.





Segundo a decisão de 22 de agosto, publicada no site do tribunal no final do último mês, a constestação foi considerada "improcedente", decidindo-se, também, que o Lille ficará responsável pelas custas processuais, fixadas nos 55 mil francos (quase 57 mil euros), além de indemnizar as partes intimadas, no caso Rafael Leão e o Sporting, em 65 mil francos (perto de 67 mil euros) cada.O Lille, recorde-se, assinou com o avançado, hoje com 23 anos e jogador do Milan, um vínculo a 1 de agosto de 2018, garantindo na altura o seu diretor-desportivo, Marc Ingla, que não haveria qualquer risco de ressarcimento ao Sporting, que mais tarde (2020) veria o TAD (tribunal português) dar razão aos leões. O valor da indemnização foi fixado nos 16,5 milhões, mas nesta altura, com juros de mora, já ultrapassa os 20 milhões.Apesar desta resolução do TAD, o Sporting ainda aguarda pela DRC (Câmara de Resolução de Disputas), da FIFA, que vai determinar o montante final a ser pago pelo jogador, após o TAS (tribunal arbitral suíço) ter devolvido o processo precisamente à DRC. Em maio, o Tribunal de Milão confirmou a penhora de 20% do ordenado do avançado (300 mil euros/mês), indeferindo o recurso interposto pelos seus advogados.

Recentemente, em Itália foi notícia que o Milan estaria disposto a ajudar o jogador a pagar a dívida aos leões, avançado com 15 milhões, mas com a garantia de que este renovaria contrato com os rossoneri. O remanescente seria repartido entre o avançado e a sua ex-equipa, o Lille.