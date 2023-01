Casper Tengstedt fora dos planos do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A notícia surgiu no jornal dinamarquês ‘Bold’ a 29 de dezembro, começou a circular nas redes sociais e ontem chegou a Portugal, via o portal belga ‘Voetvalnieuws’:Casper Tengstedt, avançado de 22 anos do Rosenborg, é o mais recente nome apontado ao Sporting mas, sabe, não está nos planos dos leões.