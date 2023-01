Catena sai livre do Sporting e vai reforçar o Pescara

O Sporting já acertou a saída de Etienne Catena para o Pescara, apurou, confirmando-se desta forma oO central, de 19 anos, deixa Alvalade a custo zero e nos próximos dias fará os exames médicos com vista ao regresso a Itália, onde já se encontra - foi formado na Roma, clube ao qual foi contratado pelo Sporting, igualmente sem custos, no verão de 2021. Sublinhe-se que os leões vão reservar 50% do passe do italo-costa-marfinense.Catena foi esporadicamente chamado por Rúben Amorim aos treinos da equipa principal, ainda que não tenha conseguido estrear-se oficialmente. Esta época contabilizava somente 2 jogos pelos sub-23, além de outros 2 pelos juniores.