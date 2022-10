CD abre processo disciplinar a Hugo Viana e aos árbitros do Sporting-Gil Vicente

O mapa de castigos do Conselho de Disciplina da FPF relativamente à última jornada do campeonato dá conta da abertura de um processo disciplinar, com o n.º 22 na época 2022/23, ao diretor desportivo do Sporting, Hugo Viana, mas não só.O mesmo processo inclui ainda a equipa de arbitragem que dirigiu o encontro dos leões com o Gil Vicente, no passado sábado, que foi liderada por Tiago Martins, com os assistentes André Campos e José Mira e o quarto árbitro Ricardo Baixinho. Este quarteto também está sob alçada disciplinar da FPF. No entanto, o mapa de castigos não dá conta do motivo pelo qual foi aberto este processo disciplinar.Refira-se ainda que o CD abriu um outro processo disciplinar à SAD do Sporting, mas relativamente ao jogo com o Boavista, no Bessa, na jornada anterior.