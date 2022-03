CD abre processo disciplinar ao Sporting por comportamento do público no clássico

Além das multas resultados dos processso sumários saídos do clássico entre Sporting e FC Porto, da última quarta-feira, o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol abriu um processo disciplinar aos leões.Em causa precisamente o comportamento incorreto do público, desde o arremesso de engenhos pirotécnicos às tarjas exibidas no topo Sul do estádio. Sendo a interdição um cenário estaturariamente previsto, não é liquido que aconteça, podendo os verdes e brancos verem apenas as multas aumentarem. Tem a palavra o CD.