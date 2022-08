CD arquiva processo contra o Sporting e absolve Hugo Viana... 471 dias depois

Vinte e cinco de abril de 2021: o Sporting ganha por 1-0 em Braga, com um golo de Matheus Nunes, e dá (talvez) o passo mais importante na caminhada final para a conquista da Liga. Passados 471 dias (ou 1 ano, 3 meses e 15 dias, se preferir), o Conselho de Disciplina deu esta terça-feira por encerrados um processo que corria contra o Sporting e contra o diretor-desportivo dos leões, Hugo Viana.No primeiro caso, as acusações contra o clube/SAD foram arquivadas por prescrição (alegada violação, em relação ao clube adversário, dos deveres de lealdade, probidade, verdade e retidão, respeito, urbanidade e correcção). No segundo, o dirigente foi absolvido da alegada violação de deveres específicos e da lesão da honra e da reputação e denúncia caluniosa, respetivamente por "insuficiência da factualidade constante da acusação" e por "nulidade da prova recolhida na fase de instrução na Comissão de Instrutores."O processo disciplinar, refira-se, "foi instaurado no dia 27.04.2021 e remetido à Comissão de Instrutores da Liga (…) Concluída a instrução do processo, cuja direção e encerramento é regulamentarmente da competência da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo ao Conselho de Disciplina no dia 20.07.2022, apresentando relatório final com acusação", revelou esta terça-feira o CD, acrescentando que a respetiva "audiência disciplinar realizou-se nos termos regulamentares no dia 05.08.2022", ou seja, na sexta-feira passada."No dia 09.08.2022 decidiu o Conselho de Disciplina julgar totalmente improcedente a acusação porquanto foi arquivada, por prescrição (que ocorreu muito antes dos presentes autos terem sido remetidos pela CI a este CD/SP), a parte da acusação relativa à arguida Sporting SAD", tendo sido "absolvido o arguido Hugo Viana".O Conselho de Disciplina anunciou ainda o arquivamento de um processo de inquérito relativo ao Estoril-Sporting, realizado a 19 de setembro de 2021."Concluída a instrução do processo, cuja direção e encerramento é regulamentarmente da competência da Comissão de Instrutores da Liga, esta última remeteu o processo ao Conselho de Disciplina no dia 26.07.2022, contendo proposta de arquivamento atenta a ausência de indícios da prática de infrações disciplinares. No dia 09.08.2022, decidiu o Conselho de Disciplina arquivar o processo de inquérito", informou esta tarde o CD.