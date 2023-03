Filipe Çelikkaya celebra apuramento na Youth League mas lembra: «Trabalho de toda a Academia!»

Filipe Çelikkaya destacou o feito histórico do Sporting,, e partilhou o triunfo com todos os atletas, técnicos e funcionários que trabalham diariamente na Academia."É a primeira vez que conseguimos passar dos quartos-de-final, com mérito dos jogadores e do staff técnico, mas é importante partilhar este momento com todos os treinadores da Academia, com todos os jogadores da Academia pela dedicação diária. Foi um jogo extremamente competitivo em que na minha opinião venceu a melhor equipa, e acho que o resultado foi justo", afirmou o técnico, à Sporting TV, onde ainda fez a análise ao jogo."Entrámos bem na partida, dominando o jogo na maioria das vezes com bola, mas houve um momento na primeira parte em que não conseguimos desbloquear tanto por dentro como os médios, e por fora estávamos a ter dificuldade em explorar as costas. Depois dos 35 minutos conseguimos quebrar as linhas e criar mais perigo no último terço, tendo mesmo criado algumas oportunidades que não conseguimos materializar. Na segunda parte melhorámos os posicionamentos, sabíamos que tínhamos de explorar mais a linha defensiva deles pois revelavam muitas dificuldades, e foi assim que fizemos o golo. Os jogadores interpretaram o que se pretendia na perfeição num jogo extremamente difícil frente a uma grande equipa como o Liverpool. Estamos todos de parabéns".Ainda sem saber o próximo adversário, o treinador garantiu que está focado na "sua equipa", e agradeceu o apoio dos adeptos. "Já vi alguns jogos de AZ e Real Madrid mas sem grande profundidade pois não sabíamos se passávamos a eliminatória. Estamos focados no desenvolvimento dos jogadores, não estamos a pensar se é uma meia-final ou não. Quero agradecer o apoio dos adeptos, mesmo os que acompanharam o jogo de fora, pois foram fantásticos no apoio do primeiro ao último minuto", concluiu.