Central de 15 anos assina com o Sporting e revela desejo: «Gostava de ser como o St. Juste»

Santiago Fernandes assinou contrato de formação com o Sporting. O central, de 15 anos, que na última época fez 23 jogos e um golo pelos sub-15, assumiu que o feito é "um orgulho", que com ele carrega "mais responsabilidade".O jovem defesa viveu uma temporada com altos e baixos, dado que esteve algum tempo parado devido a lesão, todavia olha para o ano que passou com a perspetiva do copo meio cheio. "Foi a primeira vez que disputei o campeonato nacional. Comecei a época com uma lesão um pouco difícil, mas depois consegui entrar bem e fazer alguns jogos. Foi uma época relativamente boa", frisou, à Sporting TV, agradecido por integrar um "plantel muito unido". "Há muita amizade", garante.Além de se assumir como "um jogador alto e forte", Santiago Fernandes, que chegou a Alvalade no início da temporada 2018/2019 depois de ter representado a UDR Santa Maria, sonha com a equipa principal e inspira-se num leão em particular. "Gostava de ser como o St. Juste, é um central muito bom e completo", remata.