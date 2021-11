Central de 16 anos assina contrato profissional com o Sporting: «Nem tenho palavras»

João Muniz assinou contrato profissional com o Sporting, clube que representa desde 2019/20. O central de 16 anos, que esta época já conta com presenças pelos juvenis e pelos juniores leoninos, assume que o momento é especial."Nem consigo descrever aquilo que sinto neste momento. Estou a realizar um sonho e um objectivo que tinha desde que aqui cheguei. Não tenho quase palavras, mas estou muito feliz e orgulhoso", frisou, aos meios de comunicação do clube, apontando um objetivo: "Chegar à equipa principal e representá-la em qualquer que seja o jogo. Passa a passo é esse o meu objetivo".O jovem defesa aponta, ainda, Gonçalo Inácio como referência, outro produto da formação do Sporting. "Gosto muito dele e acho que temos algumas parecenças, sobretudo pelo pé dominante – o esquerdo –, a qualidade de passe e a maneira como saímos a jogar", sublinhou, com palavras para outro jovem que dá cartas em Alvalade: Nazinho. "Tive o orgulho e a felicidade de ver o Nazinho a estrear-se. Agradeço ao Sporting a confiança que nos dá. O projecto do clube vai nesse sentido e é óptimo para nós", rematou.