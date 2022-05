Central do Torino foi apontado ao Sporting mas não está nos planos

O defesa central Koffi Djidji, atualmente vinculado ao Torino, foi esta quinta-feira apontado pela 'RMC Sport' como estando na mira do Sporting, massabe que o jogador de 29 anos não entra nos planos do leão. De acordo com a emissora francesa, o defesa, que está a um ano do final do seu vínculo, contaria ainda com o interesse de Olympiakos e Fulham.Esta notícia surge integrada numa curta entrevista ao defesa central, na qual este passa em revista os últimos anos, nomeadamente desde que chegou a Itália, em 2019. Rumou ao Torino, proveniente do Nantes, uma equipa francesa na qual foi orientado por Sérgio Conceição, o atual treinador do FC Porto. Ora, foi com o português que diz ter aprendido algo que, agora, o torna num dos defesas referência da sua equipa: a observação pré-jogo."Vejo muitos vídeos de forma a conhecer o avançado que vou ter pela frente no fim de semana. Vejo como se mexe, qual é o seu pé mais forte, se é bom fisicamente ou não, o jogo de cabeça. Aprendi isso no Nantes, com o Conceição, e em Itália melhorei", assumiu o defensor.