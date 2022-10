Central do Tottenham rendido a Marcus Edwards: «É um dos mais talentosos com quem já joguei»

Japhet Tanganga, central do Tottenham que jogou com Marcus Edwards na academia dos spurs, falou aos meios oficiais do clube inglês acerca da sua relação com o extremo do Sporting, e considerou "estranho" o facto de ter visto o antigo companheiro em campo mas, desta vez, como adversário na Liga dos Campeões."Joguei futebol com o Marcus desde os 10 anos. Sempre soube do seu talento, é um dos jogadores mais talentosos com quem já joguei. Somos amigos e estou muito feliz por ver que se está a sair bem no Sporting, a jogar na Liga dos Campeões e a evoluir na carreira", começou por frisar Tanganga.E prosseguiu: "Ele adaptou-se rapidamente quando foi para o V. Guimarães [em 2019], esteve bem lá e o nome dele estava a ser bastante falado. Acabou por ir para o Sporting, onde tem continuado a jogar bem e a mostrar o que consegue fazer. É muito bom vê-lo a jogar na Liga dos Campeões".O central inglês, que esteve no banco no duelo da 2.ª jornada entre Sporting e Tottenham (2-0) , confessa que foi "estranho" ver Edwards a fazer movimentos que, para si, já são conhecidos, fazendo mesmo referência ao grande lance que o extremo dos leões protagonizou ainda na 1.ª parte "Joguei tanto tempo com ele quando éramos mais novos e vi esses movimentos muitas vezes. Estar no banco [de suplentes] e vê-lo a fazer isso contra nós... foi um pouco estranho. Claro que nunca quero que ele marque contra a minha equipa, mas fiquei contente por jogar bem. Sempre soube que ele era capaz de o fazer, e foi especial vê-lo a mostrar tanta habilidade num palco tão grande. Felizmente para nós, o Lloris conseguiu defender", rematou.Recorde-se que o Sporting visita esta quarta-feira o Tottenham, pelas 20 horas, em jogo da 5.ª jornada do grupo D da Liga dos Campeões.