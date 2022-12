Central e possíveis saídas na agenda

A pausa no calendário motivada pelo Mundial permitiu ao Sporting fazer um planeamento detalhado da reconstrução do plantel e definir prioridades de mercado. Além do tema do avançado, que continua nos planos e a ser trabalhado sem precipitações, a SAD leonina prepara nesta altura a contratação de um central destro, com Ousmane Diomandé (Mafra/Midtjylland) e Martin Valjent (Maiorca) dentro de uma lista alargada de possibilidades.





Os leões avaliam igualmente possíveis saídas em janeiro, seja por empréstimo ou vendas. Jovane é um dos nomes na equação mas nada está decidido, nem chegaram propostas.