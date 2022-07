Chaby despede-se do Sporting: «Fica o sabor amargo de que poderia ter feito mais»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Filipe Chaby (@filipechaby70)

Filipe Chaby despediu-se esta sexta-feira do Sporting, clube que representou durante 15 anos. O médio português, que já foi oficializado no Sumqayit do Azerbaijão, frisou ter sido um "privilegiado" pelo que viveu nos leões e deixou muitos agradecimentos ao clube."Porque 15 anos não são 15 dias! Cheguei um menino de 11 anos com muitos sonhos por realizar, alguns realizei, outros não. Fica o sabor amargo de que poderia ter feito mais. Mas o futebol é assim. Nem tudo é um mar de rosas. Tudo fiz para honrar da melhor maneira este clube. Fui um privilegiado por ter vivido as coisas que vivi, ter conhecido as pessoas que conheci e ter crescido com os valores da Academia do Sporting. Eternamente grato por tudo o que Sporting fez por mim, porque sempre que houve momentos complicados na minha vida o Sporting disse presente e isso nunca esquecerei. Serei sempre mais um a torcer por este grande clube. Um obrigado!", escreveu Chaby no Instagram.