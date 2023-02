Chermiti após renovação pelo Sporting: «É um sentimento inexplicável. Este clube deu-me tudo»

Chermiti não escondeu a sua satisfação por ter renovado com o Sporting até 2027 e admitiu estar a viver "um sonho de miúdo". "Nunca pensei que seria assim. Quando marquei em Vila do Conde foi uma sensação inexplicável e agora prolongo o meu contrato, pois o que eu quero é jogar. É um sentimento inexplicável renovar com este clube que me deu tudo", afirmou a Sporting TV, onde recordou os seus primeiros passos na equipa principal: "Nunca pensei que seria assim e agora que cheguei aqui não posso pensar que está tudo feito. Isto é só o início e, como já disse, quando marquei em Vila do Conde senti uma sensação inexplicável... depois dei continuidade nos dois jogos seguintes e agora tenho de continuar a trabalhar".O ponta-de-lança também não deixou de agradecer a confiança que recebeu de Rúben Amorim e agradeceu a oportunidade. "É sempre bom receber estes elogios do mister, agora só tenho de manter a humildade. Vou continuar a trabalhar pois sei que a oportunidade vai chegar e, quando isso acontecer, quero estar pronto. Agora é entrar e fazer o meu melhor. Só posso garantir trabalho e o desejo de dar muitas alegrias aos adeptos", acrescentou.Para terminar, o jovem ainda recordou os primeiros tempos passados no Sporting quando tinha 12 anos. "Quando cheguei à Academia ia ver os jogos da equipa principal e sempre sonhei em fazer parte desses momentos. Quando o sr. Aurélio Pereira me perguntou se queria vir, eu nem hesitei e a evolução que tive foi muito boa. Agora estou muito feliz por estar aqui", confessou o avançado, de 18 anos, que ainda destacou as dificuldades sentidas nos primeiros anos: "Agora partilho o campo com os colegas mais velhos que sempre me ajudaram. O crescimento aqui fez-me bem como homem e como jogador".