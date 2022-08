Chermiti bisa em particular com o Real na equipa B do Sporting

O Sporting B realizou na manhã deste sábado um particular com o Real, na Academia, e venceu por 4-0. Em especial destaque esteve o avançado Chermiti que bisou na partida revelando assim estar a atravessar um bom momento na pré-temporada com um total de remates certeiros. Os restantes golos foram apontados por Samuel Justo e Diogo Cabral.Este foi o derradeiro teste da equipa orientada por Filipe Çelikkaya que no próximo fim-de-semana vai iniciar a participação na Liga 3, diante do Moncarapachense.