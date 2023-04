Chermiti: «Dá-me na cabeça quando tem de dar»

Chermiti foi o ‘reforço’ ofensivo que o Sporting recebeu em janeiro e, apesar de ainda ter 18 anos e pouco tempo na equipa principal, já sente ‘na pele’ a exigência de Rúben Amorim.

"Não me trata como um miúdo. Sempre tratou todos de forma igual, e é muito profissional. Não coloca ninguém acima de ninguém. Dá-me na cabeça quando tem de dar, e dá-me moral quando tem de dar", assegurou o jovem, em entrevista ao jornal ‘Sporting’, na qual ainda lembrou o seu primeiro treino inserido com o plantel principal dos leões: "Estava muito ansioso e quase não dormi! O treino correu-me bem, e quando voltei ao quarto percebei que realizei mais um objetivo".

Esse momento teve lugar ainda em 2020 e, entretanto, Chermiti estreou-se no dérbi com o Benfica, a 15 de janeiro, um momento que ainda tem "dificuldade em descrever" dado o turbilhão de emoções. "Quando cheguei ao balneário e depois, em casa, com os meus familiares, é que parei para pensar. Percebi que tinha concretizado um sonho de criança", acrescentou o avançado, que renovou com os leões até 2027 e mostrou-se desejoso de cumprir integralmente o vínculo: "O meu sonho é estar com o Sporting até o Sporting não me querer mais. Quero ganhar o máximo de títulos possíveis com o leão ao peito. Acabar a carreira com títulos dá uma dimensão muito maior".

Garantindo que está a "lidar bem com a fama", Chermiti ainda destacou o percurso que tem seguido com Essugo ou Mateus Fernandes. "Somos todos irmãos, uma família", garantiu. *