Chermiti "de gabarito" e St Juste a "justificar o investimento": as reações à vitória do Sporting

O Sporting venceu esta segunda-feira o Estoril por 2-0 com golos de Bellerín e Trincão. Num jogo totamente dominado pelos leões, o espanhol estreou-se a marcar aproveitando um mau corte de João Carvalho e, na segunda parte, Trincão assinou o segundo após uma grande jogada individual. Record falou com conhecidos adeptos dos leões sobre o encontro da 22.ª jornada.



Abílio Fernandes, ex-vice presidente: "Não foi um jogo fantástico, mas viu-se uma vitória justa do Sporting. Quero realçar o trabalho do Trincão, que fez o melhor jogo desde que chegou ao Sporting. Já o St. Juste pode justificar o investimento que o clube fez se não tiver mais problemas com lesões."

Isabel Trigo Mira, ex-dirigente: "Gostei de ver o Bellerín e destaco o Trincão pelo grande golo, não teve medo de arriscar e acredito que o Sporting ainda possa fazer algo. Apesar dos muitos pontos de atraso, se não existirem problemas externos, ainda podemos ir à Liga dos Campeões."

José Eduardo, antigo jogador: "Uma vitória diante de um Estoril frágil. Já o Sporting foi o de sempre, com algum excesso de toques na bola. O golo do Trincão mostrou a fragilidade do Estoril e a partir daí o jogo ficou decidido. Destaque para o Trincão e para o Chermiti, que é jogador de gabarito.”