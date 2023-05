«Não vês o jogo, mas dizes que jogou bem»: Chermiti e os comentários ao rendimento dos avançados

Ao longo da segunda metade desta temporada, Youssef Chermiti tem vindo a impôr-se como uma das opções do ataque do Sporting, somando vários encontros seguidos como aposta de Rúben Amorim. Entre os encontros como alternativa na frente do trio ofensivo consta o duelo diante do FC Porto em Alvalade, no qual o avançado de 18 anos chegou a marcar o golo que aí reduziu a desvantagem. Este foi precisamente o último jogo em que o jovem futebolista faturou pela equipa principal dos verdes e brancos e, no 'ADN de Leão', lembrou a aposta em si nesse clássico."Não estava nervoso. Nessas situações, não fico com pressão. Por exemplo, no jogo contra o FC Porto, não estava com pressão", assumiu o jovem formado na Academia, antes de recordar igualmente a eliminatória com o Arsenal, no Emirates: "Contra o Arsenal, o míster aguentou até ver onde a equipa conseguia aguentar. Há sempre aquele risco no jogo. Mas quero estar lá dentro, claro", garante Chermiti, o qual, criado nos Açores, não esquece alguns nomes que o moldaram na forma de ver o jogo, entre eles "Pauleta", uma das "referências", aponta.Além disso, recorda a pressão que existe sobre os jogadores ao mais alto nível. "Se o Mateus [Fernandes] fez um penálti contra o Marítimo e foi o que foi, caíram em cima dele, imagina o Dário… Ou um ponta-de-lança que joga muito e depois não marca, vão dizer ‘ah não marca e não é matador’. Depois há aqueles que não fazem nada o jogo todo, mas aquela bola vai lá e até pode bater na canela, mas marca. Não vês o jogo, mas vês quem marcou e dizes que jogou bem… Mas não", vinca.Atualmente a tentar ganhar espaço nas opções de Amorim ao serviço da equipa principal do clube de Alvalade, o internacional sub-19 português recorda até os primeiros passos no futebol, ainda na formação e bem longe da Academia. Chermiti deixa claro que nunca pensou em desistir na modalidade, ainda que assuma que atravessou várias dificuldades até chegar ao patamar do Sporting. "Nunca pensei em desistir do futebol. Mas quando era puto nunca disse que queria ser jogador de futebol. Claro que dizia que queria ser jogador, mas antes gostava mais de basquetebol. O meu pai jogava basket e as minhas irmãs jogavam também. Perguntavam-nos o que queríamos ser e as minhas irmãs diziam ‘médica ou treinadora de golfinhos’. Mas eu dizia que queria ser jogador e jogava bem basket, andebol… fiz também karate, esgrima e vela…", revelou, num lado mais pessoal em conversa no podcast dos leões.Certo é que, tendo Pauleta como uma das referências, Chermiti confessa que deu os primeiros passos mais a sério no futebol na Academia do próprio ex-internacional português. "Joguei na escola do Pauleta. Vivia em Santa Maria e São Miguel fica a 15 minutos de avião. Mas de barco são quase 3 horas. Então, disse ao meu pai que queria começar a jogar a sério e uma vez comecei a chorar do nada quando cheguei perto dele na garagem. Via as minhas irmãs a ir para fora e jogar Europeus e competições fora e comecei a sentir um pouco de inveja. Porque estava sempre na ilha, fazia desporto mas não levava muito a sério. Sempre andei com pessoal mais velho. Disse ao meu pai que queria começar a levar a sério e ele disse que íamos encontrar uma solução. Fui a um torneio da Summer Cup, o Sporting jogou lá e viu-me, mas disseram que ainda era muito novo (8 anos). Fui para a escola do Pauleta, nem treinava. Só ia aos fins-de-semana e para os jogos mais difíceis. Já era mais alto, jogava com os mais velhos e sentia diferença. Marcava 5 ou 6 golos por jogo. Acabava a escola, já ia com a mala para o avião, jogava e voltava. Ia de avião de duas em duas semanas para São Miguel", sublinha.