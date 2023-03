Chermiti e a noite de sonho no Emirates: «Até liguei à minha família antes do jogo para não acharem que era mentira»

Já passaram duas semanas desde que o Sporting eliminou o Arsenal em Londres mas ainda é com grande emoção de Chermiti fala desse duelo da Liga Europa."Sempre sonhei com estes momentos, mas nunca pensei que fosse tão cedo na minha carreira. Não estava a acreditar que estava no Emirates Stadium, até liguei à minha família antes do jogo para eles não acharem que era mentira", diz o avançado, entre risos, ao Jornal Sporting, acrescentando: "O jogo, o golo do Pedro Gonçalves e os penáltis foram muito importantes para mim".Chermiti refere não ter como agradecer o apoio dos adeptos e promete dar tudo no clube. "Ser jogador do Sporting é sempre uma responsabilidade e um privilégio. Sei que sou uma referência para muitos jovens que estão a dar os primeiros passos no futebol. Jogar no Sporting não é para qualquer um. Há muita gente que queria estar no meu lugar e, por isso, tenho de aproveitar todos os dias", acrescenta. E frisa: " O meu sonho é estar no Sporting até o Sporting não me querer mais. Quero ganhar o máximo de títulos com o leão ao peito".Chermiti confirma ainda que foi contactado pela Tunísia mas que está "focado em Portugal".