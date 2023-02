Chermiti emocionado: «É um dia muito especial para mim»

Chermiti estrou-se a marcar, celebrou com os adeptos e reconheceu que viveu uma noite que não esquecerá até ao fim da vida."É um dia muito especial para mim e já esperava por este momento há muito tempo pois estive lesionado e agora voltar a marcar...Nós queremos continuar a somar pontos para atingir os nossos objetivos e agora já pensamos no próximo jogo com o FC Porto. Eu só penso no treino,e quero estar no onze do FC Porto, é para isso que trabalho. Nós entrámos bem, nos primeiros minutos estivemos um bocado adormecidos, mas o míster ao intervalo disse-nos onde tínhamos de melhorar e na segunda parte chegámos mais vezes à área. Na primeira parte tivemos dificuldades na definição, mas fizemos as correções", afirmou o jovem à Sport TV, onde ainda assumiu que representar o Sporting "é uma grande responsabilidade" uma vez que representa todos os escalões de formação.