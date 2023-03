Chermiti, Essugo e a novidade Afonso Moreira de volta aos treinos no Sporting

O plantel do Sporting volta a treinar esta quinta-feira, numa sessão agendada para as 16h00, perspetivando-se assim que a sessão de trabalhos conte com a integração dos restantes internacionais, neste caso Coates, Ugarte, Morita e Fatawu.

O Sporting continua com a preparação para o encontro diante do Santa Clara e Rúben Amorim já contou esta quarta-feira com mais novidades, nomeadamente os jovens jogadores. Depois da pausa internacional, o emblema de Alvalade teve na sessão matinal a reintegração de Chermiti e Essugo, provenientes dos compromissos da seleção sub-19, além de Afonso Moreira, novidade chamada por Amorim aos trabalhos.De acordo com as informações prestadas pelo Sporting, Héctor Bellerín continua a realizar tratamento ao traumatismo no joelho esquerdo, sendo ainda dúvida para o encontro de sábado diante dos açorianos, bem como Daniel Bragança e Jovane, ausências certas.