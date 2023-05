Chermiti falha jogo com o Marítimo devido a lombalgia

O nome de Chermiti não consta na ficha de jogo do Sporting para a receção deste sábado ao Marítimo (arranca às 20h30) por lesão. Ao queapurou junto de fonte oficial dos leões, o avançado de 18 anos está a contas com uma lombalgia.O luso-tunisino vai assim falhar o duelo com os insulares e fica em dúvida para a receção ao Benfica, no próximo dia 21, jogo para o qual é um de cinco leões 'à bica' - além de Matheus Reis, Nuno Santos, Morita e Edwards.Perante a ausência de Chermiti,e é o único ponta de lança de raiz entre as opções de Rúben Amorim.