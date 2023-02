«Chermiti foi quase promovido a herói num jogo cujo resultado é mentiroso»: as reações à derrota do Sporting

No clássico da sobrevivência, essencial para os objetivos de FC Porto e Sporting, o resultado sorriu aos dragões ( 1-2 ), que assim continuam bem vivos na luta pelo título e mantêm a diferença de 5 pontos para o líder Benfica, ao mesmo tempo que não permitiram a aproximação do Sp. Braga, que venceu o Marítimo e está dois pontos atrás, no 3º lugar.ouviu conhecidos adeptos do Sporting sobre a derrota frente aos dragões."O que veio ao de cima foi a maior experiência competitiva do FC Porto, que é uma equipa mais madura. O adversário foi feliz na marcação do primeiro golo, o Sporting demorou a reagir, mas depois não teve sorte por centímetros. Talvez o resultado mais justo fosse o empate.""A ditadura da eficácia sentenciou mais um festival de desperdícios. O espelho da época, portanto. O Sporting criou, mas não marcou. O FC Porto recuou e no pouco que ousou não perdoou. O Chermiti foi quase promovido a herói num jogo cujo resultado é mentiroso.""É uma derrota penalizante, houve falta de eficácia do Sporting. São seis derrotas em 20 jornadas, a época está a ser absolutamente desastrosa e vamos ver o que conseguimos fazer na Liga Europa. Deixo uma palavra ao Chermiti, embora continuemos a precisar de um avançado."