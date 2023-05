Chermiti integrado e outra novidade em mais um treino do Sporting rumo ao dérbi

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting prosseguiu esta quarta-feira a 'Operação Benfica', que vai terminar às 20h30 de domingo, em Alvalade (jornada 33 do campeonato), com duas novidades: a primeira relaciona-se com Chermiti, avançado de 18 anos que, recuperado de uma lombalgia que o vinha a afastar dos aprontos, trabalhou integrado e sem limitações.Depois de, na véspera, ter chamado o jovem Chico Lamba, da equipa B, à sessão da formação principal, desta feita o 'prémio' saiu a Tiago Ferreira - Mamede, como é conhecido -, atacante esquerdino de 21 anos que se juntou aos graúdos.De fora continuam o central St. Juste (lesão na coxa esquerda) e Jovane (problema muscular), que tal como o treinador dos verdes e brancos já revelou, não jogam mais esta temporada.O Sporting volta a treinar amanhã, outra vez em horário matutino (10h30).