Chermiti: «Já dá para sonhar um pouco com a Seleção»

Chermiti tem apenas 18 anos, mas já sonha alto. O avançado do Sporting, que se estreou pela equipa principal em janeiro, no dérbi frente ao Benfica, e desde então tem sido aposta regular de Rúben Amorim, deu conta das suas metas no futebol, tanto no clube como no espaço das seleções. "O meu objetivo é chegar à seleção A, jogar na Liga dos Campeões e afirmar-me no futebol", sublinhou, em entrevista ao Canal 11, durante o estágio dos sub-19 de Portugal – ontem foi titular na vitória frente à Suécia, por 1-0.

A esse propósito, depois de ter integrado os pré-convocados de Roberto Martínez para os jogos com o Liechtenstein e Luxemburgo, Chermiti admite que sente estar mais próximo do que nunca de chegar ao principal escalão de Portugal... a breve trecho. "Acho que já dá para sonhar um pouco com a seleção A. Se não acreditar em mim, quem vai acreditar?", frisou.

Isto, claro, apesar de a Tunísia continuar a tentar convencê-lo para representar a seleção africana, a que tem 'direito' dada a sua ascendência paterna. Chermiti admitiu os contactos, confirmando deste modo a notícia que Record avançou na última segunda-feira, mas garante que a sua decisão está tomada: a "prioridade" é Portugal.

"[Eles] já vieram falar comigo e com o meu pai, eu disse que ia pensar. Claro que dou prioridade a Portugal", reforçou, sem rodeios, o jovem, que nasceu nos Açores.

Golos com naturalidade

Em 13 jogos pelo Sporting, Chermiti contabiliza dois golos e duas assistências. Apesar da pressão inerente a representar um clube grande, está tranquilo:_os golos surgirão "de forma natural". "Já aconteceu que queria marcar, mas não saiu por causa da ansiedade. Por vezes forço e não sai. O importante é ajudar a equipa. Mas um ponta de lança com golos é diferente, claro", assumiu, reconhecendo que, por já ter alcançado mais alto patamar no clube se vê como um "exemplo" para os demais jogadores dos sub-19.