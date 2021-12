Chermiti não conseguia esconder a sua felicidade no final do jogo com o Ajax que terminou com a vitória dos leões por 3-2. "Não dá para explicar o que estamos a sentir neste momento, é indiscritível. Estamos muito satisfeitos com esta vitória", afirmou o avançado que marcou o segundo golo dos leões: "Deixou-me muito feliz. Eu estava no sítio certo, e como os meus colegas já sabem que eu ia aparecer ali, meteram-me a bola...só tive de encostar.Nós temos uma grande Academia e também defrontámos equipas com grandes tradições na formação. Temos jogadores com grande qualidade".Destacando o potencial da equipa, o jovem atacante também comentou a importância de poder disputar os oitavos de final da Youth League. "Nós estamos muito perto do outro lado, e sabemos que esta competição dá muita visibilidade. Só temos de aproveitar", concluiu.