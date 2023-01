Chermiti no treino e Morita ainda fora

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting realizou mais um treino tendo em vista o dérbi com o Benfica e a grande novidade foi a presença de Chermiti. O avançado, que integrou o estágio de pré-época, foi novamente chamado por Rúben Amorim que continua a trabalhar sem Morita e Daniel Bragança que prosseguem os respetivos tratamentos.A recuperar de fadiga muscular na perna direita, o internacional japonês muito dificilmente entrará nas contas para o jogo no Estádio da Luz, juntando-se assim a Bragança no lote dos indisponíveis. Os leões voltam ao trabalho em nova sessão de treino, à porta fechada agendada, agendada para sexta-feira, na Academia.