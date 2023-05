Chermiti: «Tenho de mostrar mais a Amorim»

Chermiti já contabiliza 21 jogos – e 3 golos – desde que alcançou a estreia pela equipa principal do Sporting, frente ao Benfica, na Luz. Já lá vão quase 4 meses desde esse simbólico dia 15 de janeiro, mas é caso para dizer que o jogador de 18 anos ainda sonha acordado. É que apesar de a confiança da equipa técnica nele ser inequívoca, o próprio sente, hoje, que não tem o lugar no plantel garantido, pelo que “todos os dias” desperta com o mesmo pensamento.

“Estou a dar os meus primeiros passos, ainda tenho de me afirmar. Para mim, ainda não estou na equipa principal. Estou, mas acordo sempre com aquela sensação: ‘Não, ainda não estou, tenho de me afirmar e mostrar mais à equipa e ao treinador’. O mundo do desporto tem muito a ver com a vida, nunca sabemos o dia de amanhã”, sublinhou, no programa ‘Reportv’ da Sport TV.

Ao confessar-se “mesmo muito feliz” na nova etapa, o avançado admite, também, que se vê como uma “referência” para os jovens açorianos, de onde é natural, que tentam perseguir o sonho. “Sempre quis ser jogador. No outro dia a minha mãe dizia-me: ‘Fogo, lembro-me quando querias ser jogador e eu dizia que era quase impossível’. A esperança é a última a morrer”, frisou, lembrando as dificuldades iniciais ao mudar-se para Alcochete: “Estava sempre com saudades da família e amigos. Foi por uma boa causa!”