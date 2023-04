Chermiti: «Viemos aqui para vencer»

Youssef Chermiti antecipou o embate da 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa, ante a Juventus, garantindo que a ambição dos leões é triunfar em Turim."Esperamos um jogo bem disputado por parte das duas equipas, viemos aqui para vencer, sabemos da qualidade do adversário, mas temos os nossos objetivos bem cientes e queremos levar os 3 pontos [a vitória] para casa", começou por referir o avançado formado no Sporting em declarações à SIC Notícias."O Arsenal ficou no passado: foi uma vitória, momentos bons, mas temos de focar neste jogo, o nosso objetivo atual... Do passado vivem os museus - queremos passar esta fase.""Facilitámos em alguns aspetos, não quero usar isso como desculpa, mas tínhamos vários jogadores com uma virose... Acho que sim, conseguimos captar o que o míster nos passou e estamos focados na Juve. Os portugueses estão todos connosco, como os nossos adeptos, a quem agradeço já.""Está a ser algo que não consigo explicar... Tenho tido momentos bons, momentos menos bons, mas isso faz parte. Sei muito bem a minha qualidade e vou dar muitas felicidades a este clube. A nível coletivo não está a correr como queríamos, mas só pensamos neste jogo.""Sim, falou comigo e disse que havia vezes que estava sempre em fora de jogo com o Gil. Foi falta de atenção, tive distraído, mas melhorei e com o Casa Pia não fui apanhado nenhuma vez.""Não... Há sempre aquela ansiedade de um jogo importante, mas nervoso, não.""Disse que somos capazes de vencer qualquer um, estamos muito focados e muito motivados."