Chhetri agradece o 'choque de realidade' no Sporting: «Para meu azar, a equipa B era tão boa quanto a principal»

Sunil Chhetri passou pelo Sporting na temporada 2012/13 mas sem cumprir as expectativas daquele que é um dos melhores jogadores indianos de sempre. O avançado, de 38 anos, reconheceu as dificuldades e dedicou-se a lutar por um lugar na equipa."Eles jogam a Liga Europa ou a Liga dos Campeões por vezes. É um grande clube europeu. Houve grandes nomes do futebol que vieram de lá. Para mim, ir daqui [Índia] para lá e treinar com eles… eu não entendia o ritmo. O treinador disse que eu tinha de ir para a equipa B para treinar mais. Para meu azar, a equipa B era tão boa quanto a principal. Havia muitos jovens, mas eu gostei muito. Pensei: ‘Já percebi a realidade e vou lutar!’. Comecei a gostar de treinar, melhorei como jogador porque treinava com os melhores e como ser humano porque morava sozinho. Tinha um objetivo maior à minha frente e estava mais maduro. Isso ajudou-me realmente a mudar como jogador e, igualmente importante, como ser humano", constatou em declarações ao documentário da FIFA com o nome 'Capitão Fantástico', em sua honra.Chhetri, o terceiro maior goleador de seleções no ativo depois de Ronaldo e Messi, deu conta também que a passagem pelo Sporting ajudou-o a colocar as suas qualidades futebolísticas em perspetiva e, não tem dúvidas, que progrediu com a experiência em que não chegou a fazer qualquer encontro pela equipa principal."Não importa quem tu és, não vais ter 365 dias bons. Haverá sempre dias maus. Tu sentes-te mal, dececionado, e choras. É normal. Acontece com todos. Porque imaginem que fosse só assim [a subir na vida] e a dizerem ‘Tu és o melhor e essas coisas’… Não seria quem sou hoje. A carreira e a vida foram assim e isso ajudou-me. Em ambos os lugares [equipa principal e Sporting B], não comecei a titular nenhum jogo. Não sei se as pessoas sabem. Não comecei a jogar, eu era suplente mas no Sporting era feliz porque dava o meu melhor. Sabia que alguém melhor estava na minha posição. Então por mim estava tudo bem", frisou Chhetri, que atua no Bengaluru.