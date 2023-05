Chico Lamba chamado ao treino do Sporting

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Sporting começou a preparar o dérbi com o Benfica, agendado para domingo, às 20h30, em Alvalade, e a novidade na sessão foi a integração de Chico Lamba.Ausentes dos trabalhos permanecem St. Juste, Chermiti e Jovane, que estão lesionados e prosseguem os respetivos tratamentos.Fora do leque de opções vai estar também Adán, que viu o cartão vermelho com o Marítimo e terá de cumprir um jogo de castigo.Rúben Amorim voltou a agendar uma nova sessão de trabalho para quarta-feira, às 10h30, na Academia.