Chico Lamba: «Fomos leões e conseguimos ganhar»

O herói da equipa do Sporting no jogo com o Ajax que garantiu a passagem dos leões aos oitavos de final da Youth League foi Chico Lamba. O central, já nos minutos finais, subiu à área contrária para desviar para a baliza um livre marcado por Miguel Menino, um lance que nem conseguiu descrever poucos minutos após o final do jogo. "Fiz o golo mas podia ser qualquer um…nem consigo explicar pois foi tudo muito rápido mas consegui marcar. Foi um golo importante que procurávamos desde o minuto 70, e felizmente conseguimos fazê-lo", afirmou o jovem que destacou a reação leonina que após ter estado a perder por 0-2 venceu por 3-2: "Foi muito difícil pois aos 25 minutos perdíamos por 2-0, mas se há alguma coisa que a nossa equipa teve foi muita vontade para dar a volta ao resultado. Falámos dentro do balneário ao intervalo com o mister e resolvermos as coisas. Na segunda parte fomos um leões e conseguimos ganhar".A festa dos jogadores leoninos começou no banco e, segundo revelou o defesa, passou para o balneário. "Toda a equipa está muito feliz pois este era um dos nosso objetivos. Já sabíamos que teríamos pela frente um jogo difícil frente a uma grande equipa, e depois as coisas não começaram muito bem pois na primeira parte começámos a perder. De qualquer forma conseguimos aguentar e depois lutámos na segunda parte", sublinhou o central que ainda destacou o trabalho realizado em Alcochete: "A Academia trabalha muito bem nos vários escalões para conseguirmos produzir o nosso jogo. Também não quero esquecer os nossos colegas que não puderam estar aqui e dizer-lhes que esta vitória também foi deles".